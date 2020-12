Külalismeeskond Kuressaare läks Märten Pajunurme ja Sander Lahe tabamuste järel kohtumist juba 11. minutiks 2:0 juhtima, kuid poolajapausile mindi Anton Aristovi 23. ja Maksim Krivošeini 44. minuti väravate järel siiski 2:2 viigiseisul.

Kaks minutit pärast teise poolaja algust viis Ilja Zelentsov Maardu omakorda juhtima, kuid kohtumise viimane pooltund kuulus siiski Premium liiga meeskonnale - 61. minutil oli täpne Sören Kaldma, 64. minutil Michael Schjönning-Larsen ning 81. minutil vormistas lõppskoori Rasmus Saar.

Kordusmäng toimub 13. detsembril Kuressaare kunstmurustaadionil.

Enne mängu:

Üleminekumängud ei ole Kuressaare jaoks võõras, sest nii 2018. kui ka 2019. aastal on just seal tulnud oma kohta Premium liigas kaitsta. Kerge favoriidina minnakse vastu ka tänavustele kohtumistele. Maardu jaoks on võimalus pärast aastast pausi taas kõrgseltskonnaga liituda, kui 2019. aastal tuli seal leppida kümnenda kohaga. Toona peetud omavahelised vastasseisud võiksid pakkuda lootusekiire ka Maardule, sest neljast kohtumisest tunti võidurõõmu kahes.

Maardu abitreener Mark Kolk: "Meil seisab ees huvitav kodumäng Premium liiga meeskonnaga. Anname selles mängus endast parima, et astuda sammukese lähemale Premium liigasse naasmise suunas. Ootame staadionile oma ustavaid fänne!"

Mängija Klimenti Boldõrev: "Peame kasutama võimalust ja pääsema Premium liigasse! Paneme kogu oma jõu kohtumisse Kuressaarega! Võitmiseks aga vajame teie toetust, kallid fännid!"

Kuressaare abitreener Jan Važinski: "Kaks otsustavat ja kõige tähtsamat aasta mängu. Üleminekumängudes on üks kindel reegel - favoriite ei ole. Kõva distsipliin, keskendumine algusest lõpuni ja oma plaani säilitamine on meie eesmärk esimeses mängus."

Väravavaht Roland Kütt: "Austame vastast ja mõistame, et positiivse tulemuse saavutamiseks peame endast andma rohkem kui 100%!"

Mängu kohtunik on Kristo Külljastinen, keda abistavad Sander Saga ja Marto Kiisk. Neljas kohtunik on Robert Lauri.