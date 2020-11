Eesti naiste jalgpallikoondis läheb EM-valikmängus vastamisi Türgiga

Neljapäevasel pressikonverentsil selgus, et koondise ründaja Lisette Tammiku osalemine on veel küsimärgi all, kuna teda vaevab Hispaanias saadud vigastus. Puudujaid on teisigi.

Ent kolmekordne aasta parim naisjalgpallur Inna Zlidnis, kes tänavustest teistest valikmängudest kõrvale jäi, on tagasi ja täis võitlusvaimu.

"Ma tean, et iga mängija, kes läheb homme Eesti eest väljakule mängima, annab endast maksimumi, vaatamata sellele, mis seis on või kas asjad lähevad nii nagu me sooviksime või mitte. Kindlasti on iga mängija valmis lõpuni võitlema," lausus ta.

Eestil on seitsmest peetud mängust kirjas üks punkt möödunudaastasest viigimängust Türgiga. Koondise põlvkonnavahetuse vilju saame noppida Zlidnise sõnul hiljem: "Meil on vaja paar aastat veel, et selle arengu tulemus oleks nähtav ka tulemuste pealt."

Eesti koondise valikmängule kell 18.00 Sportland Arenal eelneb ka minutiline leinaseisak kolmapäeval 60-aastaselt surnud Argentina jalgpallilegendi Diego Maradona mälestuseks.