Tallinna Kalevi jalgpallur siirdub mängima HJK ridadesse

"Mul on väga hea meel, et järjekordne Kalevi noormängija saab ennast proovile panna tippklubi juures," kommenteeris Kalevi klubi spordidirektor Joel Lindpere pressiteates. "Teades, et HJK-st on läbi aegade mängijad liikunud edasi suurtesse klubidesse ning treenerite tiim on väga suure Inglismaa kõrgliiga pagasiga, siis väga loodan, et Jakob kasutab oma võimalust ning teeb sammu edasi."

"Huvi Jakobi vastu on juba olnud varasemalt, kuid arvestades hetkeolukorda, on HJK-sse siirdumine tema jaoks ideaalne variant," lisas Lindpere. "Kindlasti jätkan Jakobi ja HJK-ga koostööd tema edasise karjääri vältel."

Tamberg tegi oma Premium liiga debüüdi Kalevi esindusmeeskonna eest 2019. aasta sügisel.