Lindpere väljalangenud Tallinna Kalevi tulevikust: oleme õigel teel

Tallinna Kalevi jalgpallimeeskond minetas teisipäeval võimaluse jääda püsima meistriliigasse ning uuel hooajal jätkatakse astme võrra madalamal esiliigas. Kalevi spordidirektor Joel Lindpere leiab, et oma noortele orienteeritud klubi on väljalangemisest hoolimata õigel teel.

"Kui vaadata viimast viit mängu, kust meil on kolm võitu, viik ja kaotus ja veel teisipäeval saadi Narvast viik, siis tegime viimasel hetkel suvel väga õiged otsused," rääkis Lindpere Vikerraadiole, viidates suvisele treenerivahetusele. "Kuna meie jaoks jäi hooaeg lühikeseks, siis oleme selle tee ise endale tekitanud. Võime rääkida, et oli viirus ja hooaeg koosnes 36 mängu asemel 30-st, aga tegelikult olime õigel teel. Lõpuks oli see meie enda kätes."

"Mul on mängijatest ja personalist kahju, nad pingutasid viimastel kuudel väga palju. Punkte tuli piisavalt palju võrreldes varasema perioodiga," lisas Lindpere. "Meie idee ja printsiibid jäävad alati samaks. Paar kuud tagasi oli meil plaan A ja B valmis ja see, et me sinna jõudsime, oli ainult tänu sellele, et tegime positiivseid muutusi, mis tulevad meile tulevikus kasuks. Sügisel kui alustasime uut minekut, olime väga kaugel järgmisest hooajast Premium liigas. See on meile õppimiskoht ja oleme klubina selleks valmis."

Lindpere rõhutab, et Kalevi jaoks on oluline arendada oma noormängijaid. "Kui räägime noorte mängijate arendamisest, kaasamisest ja suunamisest, siis ei saa väga palju kurta - oleme õigel teel. See, et olime meistriliigas tagapool, oligi sellest, et rõhusime noortele. Järgmine aasta saame seda sama asja ellu viia, ainult astme võrra madalamal. Martin Vetkali üleminek AS Romasse on võib-olla Eesti ajaloo üks ägedamaid üleminekuid noorte mõistes. Oleme Kalevis palju huvi tekitanud ja töötame samal liinil edasi."

Mida toob elu esiliigas? "Kõige positiivsem asi on see, et saame teha seda asja, mis meile meeldib ja oma klubi noori veel rohkem kaasata. Taktikaliselt saame oma klubi identiteedile põhinedes edasi liikuda ja proovida leida see tee, mille kaudu meie oma noored viivad klubi tagasi meistriliigasse. See on väga huvitav periood ja täna rääkisime sellest [klubi presidendi] Ragnar Klavaniga ja oleme väga põnevil, mis toimuma hakkab. Igas negatiivses asjas tuleb positiivset leida."

"Oleme selle tee ise endale tekitanud. Kui me ei suudaks oma noori välismaale saata ja nende suhtes rahvusvahelist tähelepanu äratada, siis oleks meil teine meeskond, teistsugused mängijad ja võib-olla oleks me praegu kindlustanud endale Premium liiga koha varasemalt ära, aga meie printsiibid on teistsugused," rõhutab Lindpere.

Oma hooaja viimase Premium liiga mängu peab Tallinna Kalev 28. novembril kodus FC Kuressaare vastu.