Võimsas hoos Ibrahimovic vedas Milani taas võiduni

39-aastane Ibrahimovic tegi Serie A ajalugu, saades vanimaks mängijaks, kes löönud esimese kaheksa vooruga vähemalt kümme väravat – varasem rekord kuulus Silvio Piola nimele, kes oli 1942. aastal 29-aastane. Napoli vastu sahistas Ibrahimovic võrku kahel korral, olles täpne 20. ja 54. mänguminutil.

Kohtumise 63. minutil lõi Dries Mertens võõrustajate eest küll ühe värava tagasi ning veerand tundi hiljem oli Ibrahimovic sunnitud reievigastuse tõttu väljakult lahkuma, kuid viienda lisaminuti tabamus Jens Petter Haugelt kindlustas sellegipoolest Milanile kolm võidupunkti.

AC Milan on kaheksa vooruga kogunud 20 punkti, olles võitnud kuus ja viigistanud kaks mängu. Lähimat jälitajat Sassuolot edestatakse kahe punktiga, AS Romat kolme punktiga. Tiitlikaitsja Torino Juventus on 16 silmaga neljandal positsioonil.

Teised tulemused:

Fiorentina – Benevento 0:1

Hellas Verona – Sassuolo 0:2

Milano Inter – Torino 4:2

Roma – Parma 3:0

Sampdoria – Bologna 1:2

Udinese – Genoa 1:0