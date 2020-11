Must Saksamaa hävingust: Löw laseb end pigem vallandada kui astub tagasi

Seejuures läksid sakslased mängule vastu seisus, kus viik taganuks neile Rahvuste liiga A-divisjonis oma alagrupi võidu ja finaalturniirile pääsu. Väljakul toimunu oli aga Saksamaa jaoks midagi katastroofiga võrreldavat.

Neli korda maailmameistriks tulnud Saksamaa jalgpallikoondise ajaloos on see alates 1931. aastast suurim võistlusmängus saadud kaotus. Sama tulemusega jäädi 89 aastat tagasi alla Austriale. Hullemini on läinud vaid ammusel 1909. aastal, kui Inglismaale kaotati 0:9.

Saksamaa koondis on peatreener Joachim Löwi käe all viimasel kahel-kolmel aastal näidanud kohati väga selget haavatavust. 2018. aasta MM-finaalturniiril ei jõutud teadupärast alagrupist edasi. Vikerraadio helistas kommentaari palumiseks vabakutselisele jalgpalliajakirjanikule Andres Mustale, kes jälgib saksa meediat regulaarselt ja tähelepanelikult ning rääkis esmalt, milline on olnud reaktsioon teisipäevasele 0:6 allajäämisele.

"Arvamused on selles mõttes üksmeelsed, et 0:6 kaotus Saksamaa sugusele jalgpalliriigile ei jäta väga valikuid, kuidas sellesse suhtuda," sõnas Must.

"Löwi viimase kahe aasta töömuster on alati palju küsimusi põhjustanud, alates sellest, et Löw üldse ametis on. Võib kohata tekste, mis on kantud ideest, et Löw ei tohiks üldse enam sellel ametipostil olla. Löwi pärand, olles 2014. aasta MM-i võitjameeskonna treener, on nii oluline ja see on ehitanud tema ümber kaitsekilbi. Isegi 2018. aasta MM-i altminek tekitas palju spekulatsioone, aga treener jäeti siiski ametisse," jätkas Must.

"Neid võimalusi lahkuda on talle pakutud küll ja veel. Pigem tundub ta olevat seda masti mees, et ta laseb ennast pigem vallandada. Saksa jalgpalliliidul on seda vallandamisotsust teha suhteliselt mugav, sest mitmed väljaanded on oma veebilehel küsitluse korraldanud, kas Löw peaks ametis jätkuma või mitte ja näiteks 27 ja poolest tuhandest küsitlusele vastanud Frankfurter Allgemeine Zeitungi lugejast 82 protsenti on pigem seisukohal, et treener tuleks välja vahetada."