Ametlik: UEFA otsus kukutas Ukraina Rahvuste liigas madalamale tasemele

Euroopa jalgpalli juhtiv ning kontrolliv organisatsioon UEFA andis ametlikult teada, et Rahvuste liigas koroonaviiruse tõttu ära jäetud Ukraina ja Šveitsi kohtumise kaotajaks loetakse ukrainlased ning neile märgitakse tabelisse 0:3 kaotus. See tähendab, et koha A-tasandil säilitab Šveits, Ukraina langeb aga B-divisjoni.