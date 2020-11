Voolaid esimesest penaltiolukorrast: see oli minu silmis täielik komöödia

"Valmistusimegi selleks, et tegutseme enamuse ajast oma poolel. Kohati oli surve väga suur, kohati rahulikum. Selge on see, et vastane valdas palli ja seda me eeldasime enne mängu ka," iseloomustas Eesti koondise peatreener Karel Voolaid mängu järel avapoolaega.

"Teadsime ka seda, et kui neil üleüldine kombinatsioonimäng ei toimi, võib keegi itaallastest individuaalse meisterlikkuse pealt löökidega üllatada. Meie esimese poolaja vasturünnakud olid väga head, nii palju kui neid tekkis. Nendes oli palju ärevust ja teravust, päris lihtsalt Itaalia neid maha ei võtnud. See annab enesekindlust," tõdes Voolaid.

Peatreeneri sõnul on tähtsaks, et kolmapäeval jäid kõik mängijad terveks, paljud said karastust ning osad pallurid pärast väikest pausi end taas liigutada. "Saame lehekülje edasi keerata ja valmistuda päris tõelisteks lahinguteks," vihjas Voolaid eesootavatele Rahvuste liiga matšidele.

"Jäin rahule üldise kaitse liikumise ja sellega, mida planeerisime. On lihtsalt vaja individuaalselt veel kõrgemat taset, et seda veel eeskujulikumalt ellu viia. Selge on aga see, et võistkond on heas mõttes järginud meie nõudmisi ja distsipliini," tõdes koondise loots.

Itaallased lõid avapoolajal kaks individuaalselt meisterlikku väravat, teisel poolajal vormistati lõppskoor kahest penaltist. "Kolmas värav; esimene penalti, oli vähemalt minu silme läbi täielik komöödia. See jättis päris suure märgi, olime 0:2 peal täiesti 1:2 variantides kinni. Mäng oleks võinud lõppeda hoopis teistmoodi," sõnas Voolaid.