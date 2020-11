Austria meisterklubi ei lase rahvusvahelisi jalgpallureid koondisepausile

Reedel testiti kogu meeskonda ja siis olid kõik tulemused negatiivsed. Kaks päeva hiljem andsid aga koroonaproovid vaid rahvusvahelised mängijad, millest kuue vastused olid positiivsed. Kõikidel koroonaviirusega nakatunutel puuduvad haigussümptomid ning nad viibivad nüüd isolatsioonis.

"See tähendab, et nad tohivad reisida vaid oma kodu ja treeningväljaku vahel ning kõikide rahvusvaheliste mängijate koondisekutsed on tagasi lükatud," seisis RB Salzburgi avalduses.

Kogu meeskonda testitakse uuesti esmaspäeva õhtul.