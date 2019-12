Itaalia meedia: Norra tulevikutäht liitub jaanuaris Juventusega

Itaalia meedia kirjutab, et sellel hooajal suurepärast väravavaistu näitav 19-aastane norralane Erling Braut Haaland on lähedal liitumisele Torino Juventusega.

RB Salzburgis mängiv Norra ründaja on sellel hooajal löönud 22 mängus 28 väravat, kaheksa tabamust on ta kirja saanud Meistrite liigas. Tuttosport kirjutab, et Juventus on võitluses Haalandi allkirja nimel seljatanud peamise rivaali Milani.

Sama kirjutab ka Corriere dello Sport, kelle sõnul on Juventus norralase eest juba jaanuaris välja käimas 30 miljonit eurot, Gazzetta dello Sport lisab, et Haaland sõlmib Serie A tiitlikaitsjaga viie aasta pikkuse ning talle aastas kolm ja pool miljonit eurot sisse toova lepingu.

Lisaks Itaalia klubidele on norralasest huvitatud ka Manchester United ja RB Leipzig. Nädala alguses lükkasid nii mängija kui tema isa Alf-Inge tagasi kuulujutu, nagu oleks nad Inglismaa võistkonnaga juba kontakti astunud, Leipzigi tegevjuht Oliver Mintzlaff kinnitas aga, et Haalandiga on juba räägitud ja temast ollakse huvitatud, kuid Euroopa suurklubidega on raske võistelda.