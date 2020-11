Itaalia jalgpallikoondis annab mängus Eestiga mitmetele staaridele puhkust

Koroonaviirusesse nakatunud ja isolatsioonis viibiv Itaalia peatreener Roberto Mancini kutsus koondisesse kokku 41 mängijat, kuna tulekul on kolm kohtumist, millest esimene on sõprusmäng Eestiga. Rahvuste liiga matšides on vastasteks Poola ning Bosnia ja Hertsegoviina, vahendab Soccernet.ee.

Koroonapositiivse Mancini puudumisel juhendab vägesid Alberigo Evani. Esmakordselt kutsuti koondisesse Atalanta poolkaitsja Matteo Pessina ja Milani paremkaitsja Davide Calabria. Nelja-aastase pausi järel sai kutse Bologna mees Roberto Soriano.

