Selgus U-21 koondise nimekiri viimaseks EM-valikmänguks

Koondise nimekirjas on Bulgaarias klubijalgpalli mängiv Mark Edur, kes siirdus Viljandi JK Tuleviku ridadest Veliko Tarnovo Etari meeskonda. Samuti on koondise nimekirjas tagasi Narva Transi paremkaitsja Martin Käos ja koosseisust leiab ka Paide mängija Kristjan Pelti, kes oli oktoobris A-koondises. Kutse teenis ka Kevin Mätas (FC Nõmme United), kes pole varasemalt ühtki ametlikku mängu Eesti noortekoondistes kirja saanud.

Väravavahte on kutsutud neli. Valikus on JK Tallinna Kalevi puurilukk ning viimati Serbia vastu puhta puuri hoidnud Karl Andre Vallner, kellele pakuvad konkurentsi Viljandi JK Tuleviku esinumber Karl-Romet Nõmm, FC Nõmme Unitedi väravavaht Oliver Ani ja 20-aastane Kristen Lapa (FC Flora).

Erinevatel põhjustel ei saa novembris U-21 koondist aidata Joonas Soomre, Mairo Miil, Ander Ott Valge, Kristjan Kask, Anton Krutogolov ega Karl Rudolf Õigus.

Bulgaaria - Eesti mängib toimub Sofia Slavia staadionil 17. novembril Eesti aja järgi kell 18.30. Viimase mängu eel on Eesti kuueliikmelises alagrupis viies. Eesti alagrupis on kõik kümme mängu peetud võidu kindlustanud Venemaal (23 punkti) ja Serbial (12). Bulgaaria jääb 15 punktiga tabeli kolmandana Poolast maha kahe punktiga. Poola mängib viimases voorus kodus Lätiga, kes on tabelis eestlaste selja taga. Kui Eestil on koos viis punkti, siis lõunanaabritel on neli. Omavaheliste mängude tulemused on Eesti kasuks, mistõttu vajaks Läti viimases voorus Eesti edestamiseks Poola vastu võitu ja lootma, et Eesti ei alista Bulgaariat.

Eesti U-21 koondis:

Väravavahid

Karl-Romet Nõmm (04.01.1998) – Viljandi JK Tulevik

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – JK Tallinna Kalev

Oliver Ani (14.08.1998) – FC Nõmme United

Kristen Lapa (11.02.2000) – Tallinna FC Flora

Kaitsjad

Rasmus Saar (02.03.2000) – FC Kuressaare

Magnus Villota (11.02.1998) – Pärnu JK Vaprus

Daaniel Maanas (05.01.2000) – Tartu JK Tammeka

Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora

Alex Roosalu (04.05.1999) – Viljandi JK Tulevik

Reinhard Reimaa (12.11.1998) – JK Tallinna Kalev

Mark Edur (11.12.1998) – Veliko Tarnovo Etar (BUL)

Martin Käos (18.06.1998) – JK Narva Trans (laenul Tallinna FCI Levadiast)

Kristjan Pelt (12.07.2001) – Paide Linnameeskond

Poolkaitsjad ja ründajad

Raimond Eino (15.02.2000) – FC Nõmme United

Kevin Mätas (26.10.1999) – FC Nõmme United

Mattias Männilaan (08.09.2001) – FC Kuressaare (laenul FC Florast)

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora

Henri Välja (04.11.2001) – Tallinna FC Flora

Sten Reinkort (29.04.1998) – Tartu JK Tammeka

Artur Uljanov (25.03.1999) – Tartu JK Tammeka

Mihkel Järviste (28.05.2000) – Tartu JK Tammeka

Nikita Komissarov (25.04.2000) – Viljandi JK Tulevik

Peatreener: Igor Prins

Abitreener: Ats Sillaste

Väravavahtide treener: Aiko Orgla

Füsioterapeudid: Sten Ütsmüts, Priit Ailt

Mänedžer: Ljubov Lobõševa