Ministeerium palub terviseametilt abi tippsportlaste testimise kompenseerimiseks

"Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu maailmas nõutakse sportlastelt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja ettevalmistavates laagrites osalemiseks korduvate SARS-CoV-2 testide läbimist ja testide tulemust kinnitava tõendi esitamist. Eesti Olümpiakomitee hallatavasse tippsportlaste nimekirja (Team Estonia) kuulub umbes 450 tippsportlast, kelle reisimist peame ülalkirjeldatud põhjustel Eesti spordi seisukohast väga vajalikuks. Nimekirja muudetakse kaks korda aastas sportlike tulemuste põhjal," kirjutas Sits. "Testidele saatmise ja testitulemusi tõendavate inglise keelsete sertifikaatide väljastamise süsteem on tänu Spordimeditsiini Sihtasutuse kui Eesti Olümpiakomitee meditsiiniliste tugiteenuste partneri ja SYNLAB labori koostööle juba paigas. Testitavate sportlaste ja testide arv on kuude lõikes erinev ning sõltub võistluste ja laagrite toimumisest. Hinnanguline testide arv aastas on ligikaudu 2500 ning nende kogumaksumus umbes 200 000 eurot aastas."

"See on spordivaldkonnale täiendav kulu, mille katmiseks puuduvad kultuuriministeeriumil, Eesti Olümpiakomiteel ja Spordimeditsiini Sihtasutusel rahalised vahendid nii käesoleval kui ka järgmisel aastal," jätkas Sits. "Sellele tuginedes pöördume terviseameti poole palvega luua erisus spordivaldkonnale ning kompenseerida Eesti Olümpiakomitee nimekirja (Team Estonia) kuuluvate tippsportlaste koroonaviiruse SARS-CoV-2 testide kulu, et tagada Eesti jätkuv esindatus rahvusvahelisel spordimaastikul. Rahvusvahelistel võistlustel osalemise kaudu aitavad Eesti tippsportlased kaasa kehalise aktiivsuse ja tervislike eluviiside populariseerimisele Eesti ühiskonnas ning tõstavad Eesti tuntust maailmas."