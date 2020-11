Positiivne koroonaproov anti ka jalgpalliliidus

"Töötaja andis proovi teisipäeval, positiivne vastus saabus kolmapäeval. Kaardistasime kontoris lähikontaktsed ja teavitasime neid. Suur osa kontorist ei ole lähikontaktsed, kuid peame mõistlikuks töötada edasi kodust," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sirel.

Ta lisas, et lähikontaktsed peavad täitma eneseisolatsiooni reegleid. Sirel ütles, et kõik alaliidu töötajad peavad haigustunnuste ilmnemisel ühendust võtma oma perearstiga. Töötajatel on enne kontorisse naasmist kavas läbida koroonaviiruse test.

Koduses jalgpalli Premium liigas pidi kolmapäeval toimuma Tallinna klubide Levadia ja Flora omavaheline mõõduvõtt, kuid ühe Levadia mängija positiivse koroonaproovi tõttu jäeti see mõned tunnid enne planeeritud avavilet ära. Lisaks jäi kolmapäeval ära Narva Transi karikamäng Kohtla-Järve JK Järve vastu, sest üks Narva meeskonna mängija puutus kokku positiivse koroonaviiruse proovi andnud inimesega.