Uiboleht: olukord on pingeline, peame käituma vastutustundlikult

"Üks Levadia võistkonna mängija sai esmaspäeval teada, et tema lähikontaktne on andnud positiivse koroonaviiruse proovi. Esmaspäeval läks ta ise kohe testima, ei käinud ka võistkonna treeningul. Teisipäeval tuli info, et tema proov on samuti positiivne, siis tehti talle kordustestimine, mis oli samuti positiivne, teisipäeval kell 14 testiti kõiki Levadia mängijaid ja treenereid ning sama tehti kolmapäeva hommikul kell 8," selgitas ERR-ile olukorda Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete juht Mihkel Uiboleht.

"Need testid olid kõik negatiivsed, ehk viirus veel võistkonnas levinud ei ole. Viimane kokkupuude sellel positiivse proovi andnud mängijal võistkonnaga oli laupäeval."

"Tavaolukorras peavad sellist kontakti omanud isikud olema isoleerituna," jätkas Uiboleht. "Kui see mäng oleks täna toimunud ja kui päev, kaks päeva hiljem, oleks mõni Levadia mängija andnud positiivse proovi, oleks see tähendanud seda, et olukord oleks laienenud ka Flora võistkonnale. Siis oleks mõlemad võistkonnad kaheks nädalaks sisuliselt audis ja see oleks mõjutanud ka Flora ja Levadia nädalavahetusel peetavaid mänge. Samuti teame, et järgmisel nädalal on mitmed mängijad kutsutud U-21 ja A-koondisesse."

"Augusti lõpus elas olukorra, kus alguses olid proovid negatiivsed ja mõne aja pärast positiivsed, läbi ka Nõmme Kalju. Ma arvan, et oli tark ja mõistlik otsus praegu mäng edasi lükata, et hoida ära olukorra eskaleerumine."

"Jälgime pingsalt, milliseks praegune olukord üldse Eestis kujuneb, sellest lähtuvalt tuleb järgmisi otsuseid teha. Olukord on pingeline ja peame targalt ning vastutustundlikult käituma," toonitas Uiboleht.

"Me ei luba ühtegi mängu mängida selliselt, et seal oleks oht tervisele. Lähipäevadel arutame olukorra läbi, kindlasti suhtleme Terviseametiga, kuulame nende nõu ja siis teeme otsused. Premium liiga põhiturniir peaks sellel nädalavahetusel lõppema, kuna kolmapäevast mängu ei saanud pidada, lükkub lõpp edasi. Kindlasti tahame mängida ära selle, mida hooaja jätkudes planeerisime; küll oleme kogu aeg välja öelnud, et kui ei see õnnestu, siis 27 voorust on võimalik piir tõmmata. Praegune seis on küll selline, et tahame ikkagi mängida 32 vooruni välja."

"Edasi lükkuvale Levadia-Flora mängule on koht kalendris olemas, aga kui neid mänge tuleb veel, siis on keerulisem," tõdes Uiboleht. "Nädalavahetuseks on planeeritud Levadia ja Tallinna Legioni mäng, seda on võimalik pidada koondisepausi ajal, aga kui neid mänge tuleb veel ja tekib ahelreaktsioon, siis peame hakkama vaatama, kuhu on võimalik neid mänge lükata."