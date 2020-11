Eesti kohtunikud on eurosarjades ametis

Eestlased on sel nädalal usaldatud tähtsatesse ametitesse eurosarjades. Lähipäevade jooksul on kolmel mängul Eesti delegaat ning ühel matšil jälgib õigusmõistjate tegevust Eesti kohtunike vaatleja.

Kohtunike vaatleja Uno Tutk on Ukrainas, kus Donetski Šahtar mängib Meistrite liiga alagrupiturniiril teisipäeva õhtul Kiievis kell 19.55 Mönchengladbachi Borussiaga (Saksamaa). Mängu kohtunikuks on Serdar Gözübüyük (Holland), keda abistavad Joost van Zuilen ja Johan Balder. Neljas kohtunik on Allard Lindhout. Videokohtunikeks on Pol van Boekel ja Dennis Higler, kirjutab Eesti Jalgpalli Liidu kodulehekülg.

Kolmapäeval kohtuvad naiste Meistrite liigas Välerenga FB (Norra) - KI Klaksvik (Fääri saared). Mängu delegaadiks on Kadri Jägel. Raili Ellermaa on delegaat sama võistlussarja kohtumises Apollon Ladies FC (Küpros) - Swansea City Ladies FC (Wales).

Oleg Harlamov on delegaat neljapäeval Euroopa liiga alagrupiturniiri kohtumisel, kus on vastamisi Royal Antwerp FC (Belgia) - LASK (Austria).