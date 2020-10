Flora lõpetas Paide 11 mängu kestnud võiduseeria

Kohtumise ainsa värava lõi 39. minutil Märten Kuusk, kes lükkas peaga väravasse Konstantin Vassiljevi nurgalöögi. Häid võimalusi jagus mõlemale poolele, tõrjetega särasid nii Mait Toom kui Matvei Igonen.

Enne kolmapäeva Premium liigas 11 kohtumist järjest võitnud Paide kaotas viimati 17. juulil, kui 1:3 jäädi alla Nõmme Kaljule; Flora jaoks on tegemist 13. järjestikuse liigavõiduga.

Floral on tabeli tipus nüüd 24 mänguga 67 punkti, teisel kohal jätkav Paide on pidanud ühe matši enam ja neil on 54 silma.