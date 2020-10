Eesti kohtunikud teenindavad Rahvuste liiga kohtumisi

Eesti kohtunikud asusid hommikul teele Läti suunas, sest viimase hetke muudatusena teenindab tänast U-21 EM-valikmängu Läti - Venemaa kohtunikebrigaad koosseisus Roomer Tarajev, Sander Saga ja Jaan Roos. Neljas kohtunik on Aleksandrs Anufrijevs (Läti).

Teisipäeval on ametis nii Eesti kohtunike vaatleja kui ka delegaat. Oleg Harlamov on delegaadiks Norras, kus kohalik U-21 koondis kohtub Drammenis Valgevenega. Kohtunike vaatleja Are Habicht jälgib Kreeka kohtunikebrigaadi tegevust U-21 valikmängul Fääri saared – Montenegro.

Eesti kohtunikud on ametis sel kolmapäeval ka Oslos, kui Norra meeste koondis võõrustab UEFA Rahvuste liigas Põhja-Iirimaad. Mängu peakohtunik on Kristo Tohver, keda abistavad Silver Kõiv ja Aron Härsing. Neljas kohtunik on Juri Frischer. Kohtumine algab Ullevaali staadionil Eesti aja järgi kell 21.45.