Eesti kohtunikud teenindavad Euroopas tähtsaid mänge

Reelika Turi juhib homset naiste EM-valikmängu Põhja-Makedoonia – Prantsusmaa. Turi abilisteks on Karolin Kaivoja ja Anni Rahula, neljas kohtunik on Luisa Klaar. Mäng algab Eesti aja järgi kell 22 Skopje Toše Proeski Arenal.

Trondheimi Rosenborg (NOR) – Alanyaspor (TUR) Euroopa liiga kolmanda eelringi kohtumist teenindab meie kohtunikebrigaad eesotsas Kristo Tohveriga, kelle abilisteks on Silver Kõiv ja Sten Klaasen. Neljanda kohtuniku ülesandeid täidab Joonas Jaanovits. Mäng peetakse neljapäeval, 25. septembril meie aja järgi kell 20 Trondheimi Lerkendali staadionil.

Targo Kaldoja on delegaadina ametis naiste EM-valikmängus Läti – Ungari, mis peetakse homme kell 18 Liepaja Daugava staadionil. Homme mängib Lätis ka Eesti naiste koondis, kes kohtub kell 16 algavas mängus Venemaaga.

Sel nädalal on meie kohtunike vaatlejad samuti määratud eurosarjade kohtumistele. Uno Tutk on homme Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri mängus FC Krasnodar (RUS) - PAOK FC (GRE) jälgimas Prantsusmaa kohtunikebrigaadi esitust eesotsas Clément Turpiniga. Are Habicht määrati Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri mängule Floriana FC – Tallinna FC Flora, mis leiab aset neljapäeval Maltal. Mängu kohtunikud tulevad Bosnia ja Hertsegoviinast, kohtunikuks on Irfan Peljto.