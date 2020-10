Pidev testimine on mängunäljas Kalev/Cramo palluritele jälje jätnud

Valitsev Eesti meister BC Kalev/Cramo jooksis võistlusmängus viimati väljakule 5. oktoobril Moskvas kohaliku Himki vastu. Sellele järgnenud viimase kahe nädala jooksul on harjutatud individuaalselt, sest pärast Tanel Kurbase antud positiivset koroonaproovi pole meeskond Terviseameti soovitusel ühiseid treeninguid pidanud.

"Kuigi VTB liiga reeglite järgi võivad negatiivse testivastuse andnud mängida, siis suhtluses Terviseametiga selgus, et meil pole mõistlik Venemaale sõita ja peame jääma kodumaal isolatsiooni," selgitas intervjuus ERR-ile Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask. "Sellest tingituna said mängijad individuaalselt treenida, teha metsajooksu. Pärast kahte negatiivset testi saime ka saalis käia: ükshaaval ja kahekaupa, erinevate korvide all."

Lähinädalatel ootavad Kalev/Cramo meeskonda ees kodumängud nii Eesti-Läti kui ka VTB Ühisliigas. Mängunälg on korvpalluritel suur ja jälgi jätmata pole möödunud ka pidev testide andmine.

"Need, kes seda ninatorkimist on saanud omal nahal kogeda, teavad, et see pole mõnus," tõdes Kask. "Eriti, kui teed seda kolm korda nädalas. Meie oleme seda teinud iga nelja päeva järel. See jätab jälje. Mustad mehed küsivad, et miks me neid nii palju teeme, kui vastused on negatiivsed. Aga kuna mängunälg on suur, siis mehed kasutavad iga võimaliku variandi ära, et minna saali ja viskama. Vaja oleks lihtsalt need mängud jälle käima saada ja siis saame mingisuguse rutiini juurde tagasi tulla."

Kolmapäeval on Kalev/Cramol mänguks valmis kaheksa-üheksa meest. Eemale jäävad veel Tanel Kurbas, Himki mängus õlanihestuse saanud Gabriel Bieler ja esiklapse sündi ootav Martin Dorbek.