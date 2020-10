Eesti korvpallur andis positiivse koroonatesti, Kalev saab Ühisliigas tehnilise kaotuse

"Tanel Kurbase test oli positiivne, ülejäänud liikmete tulemused negatiivsed," kinnitas Kalevi mänedžer Ramo Kask Delfile ja Eesti Päevalehele. Kõiki Kalevi mängijaid ja abipersonali liikmeid testiti eile õhtul.

Kuigi Kalevi meeskond alustas täna hommikul juba bussiga teekonda Venemaa poole, et homme mängida Lokomotiv-Kubaniga, langetati koostöös terviseametiga otsus, et viiruse peiteaja tõttu Krasnodari siiski ei sõideta. See tähendab ühtlasi, et Kalev saab Lokomotiv-Kubani vastu 0:20 kaotuse.

"Kaotuse määramise põhjuseks on asjaolu, et mängu edasilükkamist tuleb paluda hiljemalt 48 tundi enne kohtumise algust. Me ei saanud aga oma teist koroonaproovi varem teha, sest tahtsime peiteaja tõttu jätta kahe testimise vahele võimalikult suure vahe," selgitas Kask.