Tartu Maratoni üritustest võttis tänavu osa 20 000 spordisõpra

Tänavune hooaeg oli koroonaviiruse leviku tõttu korraldajatele parajaks väljakutseks. Kohaneda tuli uue reaalsusega ning esimest korda Tartu Maratoni ajaloos toimusid üritused ka virtuaalselt. Seetõttu on paslik rääkida eraldi reaalselt ja virtuaalselt toimunud üritustest ning nende osalejate arvust, vahendab klubi pressiteade.

Reaalselt toimunud Tartu Maratoni üritused – 10 873 osalejat

60 aastat tagasi matkati esimesel Tartu Maratonil suuskadega Tartust Käärikule ja nii tehti seda ka sel aastal 16. veebruaril, küll aga lumepuuduse tõttu jalgsi. Valida oli kahe distantsi vahel: 27 ja 17 km ja kokku osales matkal 1013 inimest. Kuna juubelimatk ei kuulu Tartu Maratoni Kuubiku sarja, siis sai Kuubiku hooaeg alguse hoopis 10. mail virtuaalselt toimunud 38. Tartu Maastikumaratoniga.

Järgmine üritus, mida õnnestus päriselt korraldada, oli augustikuine 14. Tartu Rulluisumaraton. 23. augustil toimunud rulluisumaratoni võitis Reinis Znotins (LAT) ja naistest esmakordselt Kristiine Kalev. Kokku osales põhisõitudel (42, 21 ja 10 km) 581 rulluisusõpra. Lastesõitudel oli kohal 304 noort rulluisutajat.

Tartu Rattamaratoni üritused algasid 13. septembril Tartu Teate Rattamaratoni ning ühistreeninguga, kuhu oli kokku tulnud 400 spordisõpra. Päev enne 23. Tartu Rattamaratoni toimusid lastesõidud, kus osales 934 last. 20. septembril peeti aga tõeline rattapidu – põhidistantsidel (89, 40 ja 21 km) oli rajal 3212 ratturit. Esmakordselt võitis Tartu Rattamaratoni endine profirattur Alo Jakin ning naistest oli kiireim Janelle Uibokand.

Nagu tavaks saanud, kulmineerus Kuubiku hooaeg 9. Tartu Linnamaratoniga. Sel aastal toimusid lastejooksud nädala sees kolmapäeval ning hoolimata muudatustest tuli lastejooksudele 950 väikest jooksusõpra. Nädalavahetuse programm startis reedel meelelahutusliku ööjooksuga Friday Night Run. Púr Múddi kontserti ning 4 km jooksurada nautis 1144 inimest. 3. oktoobril osales põhidistantsidel (42, 21 ja 10 km) 2335 jooksjat ja kõndijat. 42 km distantsi võitjaks tuli Raido Mitt ja naistest oli kiireim Kadiliis Kuiv. Linnamaratonil selgusid ka poolmaratoni Eesti meistrid: Karel Hussar ja Liina Luik.

Virtuaalselt toimunud Tartu Maratoni üritused – 9 127 osalejat

38. Tartu Maastikumaraton toimus ajal, mil spordi- ja massiüritused olid keelatud, mistõttu toimus see virtuaaljooksuna. 1.-17. maini kestnud virtuaaljooksu neli põhidistantsi (42, 21, 10 ja 5 km) tõid loodusesse liikuma 3028 jooksjat ja kõndijat. Ka tavaolukorras äärmiselt populaarsetest lastejooksudest võttis seekord osa 911 last.

Paar nädalat hiljem ootas juba 39. Tartu Rattaralli, mis toimus samuti vastavalt olukorrale virtuaalselt. 29. maist kuni 14. juunini kestnud virtuaalsõidu kolm distantsi (128, 58 ja 25 km) läbis 2861 ratturit.

Kuigi 14. Tartu Rulluisumaratoni põhisõidud toimusid 23. augustil, oli kõikidel võimalus võtta osa virtuaalsest rulluisumaratonist 13.-30. augustini ning seda tegi 372 inimest.

Ka 23. Tartu Rattamaratonist said soovijad 10.–27. septembrini osa võtta virtuaalselt. Kaugosalusega sõidu kasuks otsustas 587 täiskasvanut ning 457 last.

9. Tartu Linnamaratonil sai samuti 24. septembrist–11. oktoobrini osaleda virtuaalselt. Kaugosalusega jooksu kasuks otsustas 505 täiskasvanut ning 406 last.

Kuubiku sarja kuuluvad tavaliselt kuus üritust: Tartu Maraton, Tartu Maastikumaraton, Tartu Rattaralli, Tartu Rulluisumaraton, Tartu Rattamaraton ja Tartu Linnamaraton. Tänavu aasta on teistest erinev ning Kuubiku sarjas punktiarvestust pole, aga need, kes on osalenud neljal või viiel üritusel, saavad meene, diplomi ja medali.

Uus Kuubiku hooaeg stardib 14. veebruaril 47. Tartu Maratoni eelüritustega. Nädal hiljem toimuvad klassikalisel Otepää-Elva vahelisel trassil suusamaratoni põhisõidud.