Tartu maastikumaratonil on kavas ka ajavõtuga individuaaljooks

Spordiürituste korraldamine on teadmata ajaks keelatud, mis tähendab paljude harrastajate jaoks olukorda, kus vormi ja motivatsiooni hoidmine kujuneb üha keerulisemaks. Maastikumaratoni peakorraldaja Indrek Kelk leiab, et praeguses olukorras on ülimalt oluline füüsiliselt aktiivne olla, sest see aitab hoida ka vaimset tervist.

"Näeme, et inimesed tahavad liikuda ja meil on hea meel, kui saame neid kuidagi innustada. Jätkame eelmisel aastal alustatud virtuaaljooksu traditsiooniga ja pakume osalejate soovil maratoni kombot. Neile, kes soovivad oma võimeid testida, võimaldame ajavõtuga jooksu tähistatud rajal," ütles Kelk.

Virtuaaljooks ja uudne maratoni kombo

Maastikumaratoni virtuaaljooksul saab osaleda endale sobival ajal ja rajal 1. aprillist 16. maini. Valikus on 42, 24, 10 ja 5 kilomeetri distantsid. Kõiki distantse saab läbida joostes või kõndides, kuid seda tuleb teha ühe korraga. Joosta saab ka maastikumaratoni ametlikul rajal Otepää ja Elva vahel, kus on vastav märgistus.

Lastejooksud toimuvad sellel aastal samuti virtuaalselt 1. aprillist 16. maini. Väikeste jooksusõprade distants peaks jääma vahemikku 500 meetrit kuni 5 kilomeetrit. Kõik lapsed saavad auhinnaks medali ja diplomi.

Lisaks on põneva uuendusena valikus maratoni kombo, mis tähendab, et 42 kilomeetrit saab läbida mitmes osas. Osaleja saab ise valida, kui pikki distantse läbida, kuid minimaalselt tuleb ühe korraga joosta 4,2 kilomeetrit.

Individuaaljooks Lõuna-Eesti metsateedel

Esmakordselt on kavas ajavõtuga individuaaljooks, mis stardib 1. mail ning kestab 9. maini. Valida saab 42, 21, 10 või 5 kilomeetrit ning valitud distants tuleb läbida kõndides või joostes korraldajate poolt tähistatud rajal, mille algus ja lõpp on Elvas. Osalemiseks tuleb broneerida stardiaeg, mis on vajalik inimeste maksimaalseks hajutamiseks.

Individuaaljooksu ajavõtt toimub elektroonilise kaasaskantava SI-ajavõtupulgaga, mis mõõdab täpse distantsi läbimise aja. Ajavõtupulga saab korraldajatelt ning lõpetanute ajad avaldatakse lõpuprotokollis paremusjärjestuse alusel. Nii nagu virtuaaljooksul, saavad ka individuaaljooksu läbijad diplomi ja medali.

Traditsiooniliselt Tartu maastikumaratoni programmi kuuluv Heateo jooks jääb ära, kuid korraldajad kutsuvad kõiki tegema head ning toetama Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi algatusi.