Rapla lõpetas koostöö eurosarjades kaksikduubleid kogunud vägilasega

Kolmes mängus Rapla korvialust kindlustanud, keskmiselt 16,6 punkti ja üheksa lauapalli kogunud mängumehe otsuse motivaatoriks on perekond. Detsembris ootab perekond Alihodzic oma kaksikutest esiklaste sündi ning topelt rõõm vajab ka topelt hoolitsust. Seepärast otsustas perekond viiruse kartuses siirduda kodusematesse tingimustesse, et vähendada ettearvamatuste riske.

Rapla korvpalliklubi juhi Jaak Karbi sõnul jätkus Alihodzicil Rapla meeskonna ja klubi kohta lahkudes vaid kiidusõnu. Kuigi põhjus lahkumiseks on mõistetav, siis kahjutunne korvpalli vaatenurgast on mõlemapoolne. Fahro Alihodzic lisas, et ta on valmis võtma karjääris isegi hooajapikkuse pausi, kui see peaks perekonnale parem olema.