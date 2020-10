Saksamaa sai Rahvuste liigas ajaloolise esimese võidu

Sakslased asusid 20. minutil Matthias Ginteri väravast juhtima, 49. minutil lõi Leon Goretzka teise. Ukraina auvärava lõi 77. minutil Ruslan Malinovski, realiseerides penalti.

Enda viimases kolmes mängus on Saksamaa edu maha mänginud, aga sel korral suudeti võit võtta hoolimata sellest, et puhkust said nii Müncheni Bayerni kui RB Leipzigi mängijad.

Rahvuste liiga esimesel hooajal jäi Saksamaal võiduarve avamata.

"Mõistagi olen õnnelik, et võitsime, aga skoor võinuks olla ka 3:0 või 4:0," nentis Saksamaa peatreener Joachim Löw pärast mängu. "Kohati andsime liiga kergelt alla. Kui 2:0 juhtisime, olid nad väsinud ja oleksime pidanud rohkem vasturünnakuid proovima."

Teisipäeval võõrustab Ukraina koondis Hispaaniat, kes laupäeva õhtul alistas Mikel Oyarzabali väravast 1:0 Šveitsi. Teisipäeval läheb Šveits võõrsil vastamisi Saksamaaga.

Hispaania jätkab seitsme punktiga A-liiga neljanda alagrupi liidrina, Saksamaa on viie punktiga teine, Ukraina kolme punktiga kolmas ja Šveits punktiga neljas.

Tulemused:

A-liiga

Hispaania – Šveits 1:0

Ukraina – Saksamaa 1:2

C-liiga

Luksemburg – Küpros 2:0

Montenegro – Aserbaidžaan 2:0

D-liiga

Fääri saared – Läti 1:1

Andorra – Malta 0:0