Juunioride bodyfitnessi Euroopa meister unistab laevakapteniks saamisest

Tiia Kaare sai mõne päeva eest 23-aastaseks ja peatsed maailmameistrivõistlused on tema viimane ülesastumine juunioride klassis.

Kui ta viis aastat tagasi jõusaalis hakkas käima, polnud esialgu mõttes hakata fitnessiga tegelema.

"Tulemused tulid päris kiiresti. Kaks aastat tagasi mõtlesin, et võtan endale toitumiskava ning hakkasin toitumist jälgima ja võistlusteks valmistuma. Alguses ma läksin lihtsalt enda lõbuks, ma isegi üldse ei tahtnud minna võistlema. Mulle väga meeldib jõusaalis käia," rääkis ta.

Tiia Kaare õpib mereakadeemias laevajuhiks, käimas on viimane aasta.

"Mulle tundus kapteni eriala väga huvitav ja see on vaheldusrikas. Mulle meeldib niimoodi, et ma käin merel ja siis tulen koju. /.../ Mul on nüüd viimane aasta käsil. Kevadel peaksin lõpetama. Aga kõigepealt tüürimeheks ja sealt edasi vaikselt kunagi kapteniks," rääkis Kaare.

Eesti meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis toimusid 52. korda, aga Pärnus pole neid varem peetud. Nüüd aga oli kontserdimajas pealtvaatajaid omajagu. Mis aga võistlustesse puutub, siis see hetk, kui võistleja publiku ees end näidata saab, on väga lühike - mõned pöörded ja juba on aeg lavalt lahkuda.