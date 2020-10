Mesut Özil lubas Arsenali dinosauruse päästa

"Olin väga kurb, kui kuulsin, et Jerry Quy ehk meie kuulus ja lojaalne maskott Gunnersaurus, kes on väga oluline osa meie klubist, koondati," kirjutas Özil Twitteris. "Seetõttu teen Arsenalile ettepaneku, et maksan ise Quy palga kinni senikaua, kui Arsenalis mängin, et Jerry saaks jätkata selles ametis, mida ta nii väga armastab."

Quy on kõik need 27 aastat Gunnersauruse rolli täitnud.

New York Times küsis Arsenalilt, kas nad kavatsevad Özili pakkumise vastu võtta, kuid klubi kõneisik keeldus kommentaaridest. Hiljem ütles ta siiski: "Gunnersaurus ei ole välja surnud, ta naaseb tegudele, kui fännid jälle staadionile lubatakse."

Kuna Özil keeldus palgakärpest, pole ta alates Premier League'i koroonapausilt naasmist väljakul käinud, viimati mängis ta Arsenali eest 7. märtsil. Tema leping klubiga lõpeb järgmisel suvel.