Arsenal lasi viimasel dinosaurusel välja surra

Arsenal ei leidnud kuulsale rohelisele dinosaurusele väljaku ääres enam kohta, sest fänne ei lubata jätkuvalt Inglismaa jalgpallistaadionitele. Gunnersauruse rolli on kõik 27 aastat täitnud Jerry Quy, kelle toetuseks käivitati ühisrahastusplatvormil GoFundMe kampaania.

"Gunnersaurust on kõik need aastad mänginud klubi eluaegne fänn ja oleks äärmiselt kahju, kui jääksime temast ilma. Maskotiliiga on ainus, milles oleme pidevalt esirinnas olnud," seisab kampaania tutvustuses.

Mitmed Arsenali legendid on Gunnersauruse koondamist teravalt kritiseerinud. "See on uskumatu - meil on 30-, 40-aastaseid fänne, kes on selle dinosaurusega üles kasvanud. See valmistab pettumust ja arvan, et see on Arsenali poolt äärmiselt kehv otsus," sõnas klubi ridades kahel korral Inglismaa meistriks tulnud Paul Merson.

"See ei peaks olema vajalik. Arsenali mängijad ja peatreener peaksid selle absurdse olukorra ise ära klaarima," lisas legendaarne ründaja Gary Lineker.

And this is how you treat your team mascot ???????????????? pic.twitter.com/CuvR9L3djL — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) October 5, 2020