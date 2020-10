Koroonadraama Itaalias: Napoli ei ilmunud mänguks Juventuse vastu kohale

Itaalia kõrgliiga Serie A ja riigi valitsus on omavahel leppinud kokku koroonaviirusega seotut puudutava protokolli, kuid teatud punktides esineb selles eriarvamusi Itaalia regioonide terviseametitega.

Serie A ja UEFA reeglistiku järgi peab matš toimuma, kui võistkonnal on võimalik üles anda 13 mängijat, nende seas üks väravavaht. Napoli mängijatest on positiivse koroonaproovi andnud Piotr Zielinski ja Eljif Elmas, ülejäänud võistkond on klubi treeningkeskuses Castelvolturnos olnud karantiinis. Napoli terviseamet teatas aga pühapäeval, et täielikku ohutust ei ole reisimisel võimalik tagada.

Juventuse esindusmeeskond saabus õhtuseks matšiks kodusele Allianzi staadionile ja avaldas ka algkoosseisu, olukorras, kus Napoli mängijad olid füüsiliselt 700 kilomeetri kaugusel.

Napolile määratakse mitte väljakule tulemise eest tehniline 0:3 kaotus, kuid klubi esitab apellatsiooni: nimelt kirjutavad terviseametite reeglid Serie A ja UEFA reeglid üle. Küsimuseks on siinkohal see, kas Napoli terviseameti teade oli korralduseks või lihtsalt reisisoovituseks.