Igihalja Ibrahimovici kaks väravat aitasid Milani derbimängus võidule

Kõik mängu kolm väravat löödi esimese pooltunni jooksul. Esmalt tõrjus Internazionale väravavaht Samir Handanovic 13. minutil Ibrahimovici penalti, kuid kahe nädala eest 39. sünnipäeva tähistanud Rootsi jalgpallilegend suunas tema kätest tagasi põrganud palli võrku.

Juba kolm minutit hiljem lõpetas Ibrahimovic karistusalas Milani suurepärase kiirrünnaku ja viis oma meeskonna 2:0 ette. 29. minutil lükkas viiekastijoonel seisnud Romelu Lukaku võrku vasakult äärelt tulnud madala tsenderduse, kuid enamaks Internazionale suuteline ei olnud ja nõnda lahkus Milan väljakult 2:1 võiduga.

Päeva esimeses mängus alistas Napoli mulluse komeedi Atalanta esimese poolaja väravate toel 4:1, kaks väravat lõi Mehhiko koondislane Hirving Lozano, ühe värava lisasid Matteo Politano ning Victor Osimhen.

Eelmisel hooajal Juventuse, Internazionale ja Atalanta järel neljanda koha saanud Rooma Lazio jäi 0:3 alla Sampdoriale.

AC Milan jätkab Serie A-s võimsas hoos, neljast mängust on võetud neli võitu ning Lukaku laupäevane värav oli esimene, mille 18-kordne Itaalia meister endale sel hooajal lüüa lubanud. Atalanta on üheksa punktiga teine, Napoli on kolmandana kogunud kaheksa silma. Internazionale jääb linnarivaalist maha viie ning Lazio juba kaheksa punktiga.