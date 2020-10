Inglismaa kõrgliigas Chelsea särgis debüteerinud Chilwell oli kohe resultatiivne

23-aastane Chilwell oli hooaja esimestel Inglismaa kõrgliiga mängudel vigastatud ning 26. septembril ei pääsenud ta West Bromi vastu väljakule. Seekord aitas ta 50. minutil avada Chelsea väravatearve ning kuus minutit hiljem andis resultatiivse söödu Kurt Zoumale. Mängu lõppfaasis realiseeris Jorginho veel kaks penaltit.

Liigatabelis kerkis Chelsea seitsme punktiga neljandale kohale. Esimesel positsioonil on Leicester, teisel Liverpool ja kolmandal Everton. Kõik meeskonnad on kolme mänguga kogunud üheksa punkti. Crystal Palace on kuue silmaga kaheksas.