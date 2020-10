Veel üks Liverpooli täht andis positiivse koroonaproovi

28-aastane senegallane käis platsil esmaspäevases 3:1 võidumängus Arsenali üle, aga kolm päeva hiljem sama vastase vastu liigakarikakohtumises ei osalenud. Liverpooli teatel ilmnesid Manel kerged sümptomid, kuid üldiselt tunneb end hästi.

Uudis tuli vaid kolm päeva pärast seda, kui teatati poolkaitsja Thiago Alcantara positiivsest koroonaproovist. Klubi teatel järgivad mõlemad mängijad eeskirju ja püsivad lähiajal karantiinis.

Nii Mane kui ka Alcantara jäävad eemale pühapäevasest liigamängust Aston Villaga, millele järgneb koondisepaus. Pärast seda toimub järgmise kohtumisena 17. oktoobril mäng linnarivaal Evertoniga.

Esmaspäeval teatas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga, et viimase testimisringi ajal on antud kümme positiivset koroonaproovi, mis on alates hooaja algusest suurim näit.