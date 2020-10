Noor Liverpooli ründaja läks 23,5 miljoni naela eest müügiks

20-aastane Inglismaa noortekoondislane sõlmis Sheffieldiga kolme aasta pikkuse lepingu, kuid saareriigi meedia teatel on Liverpoolil kolme aasta pärast võimalus mängija tagasi osta. Igasuguse edasimüügi peaks teeniks Merseyside'i klubi 15 protsenti hinnast.

Sheffieldi peatreener Chris Wilder jäi tehinguga igati rahule. "Nüüd on meil tipus üks riigi suurimaid talente ja kõike arvestades on temaga lepingu sõlmimine fantastiline," kommenteeris juhendaja.

"Ta on naturaalne väravalööja. Ta tabab igalt poolt: kas õhust või siis ebastandardsetest kohtadest, karistuslöökidest või ka säärega - tal on tore komme skoorida, mis on Premier League'is esmatähtis."

Londoni Chelsea noortesüsteemis alustanud, aga 15-aastaselt Liverpooliga liitunud Brewster võitis 2017. aastal Inglismaa koondisega omaealiste MM-turniiri ja jõudis EM-il finaali. MM-il oli ta ka turniiri edukaim väravakütt.

Brewsteri uue tööandja hooaeg pole alanud kergelt. Mullu liigasse tõusnuna hooaja kõrgel üheksandal positsioonil lõpetanud klubi on kaotanud kolm esimest mängu sealjuures ühtki väravat löömata.