Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul tänatakse perekondi, kelle kõik liikmed tegelevad aktiivselt liikumisharrastusega. "EOK üks prioriteete on perespordi edendamine ja on taaskord väga hea meel võõrustada kõigi 15 maakonna sportlikumaid peresid Tallinnas. On selge, et lasteaedadel, koolidel ja spordiorganisatsioonidel on oluline ja toetav roll igapäevase liikumisaktiivsuse tõstmisel ja liikumiseks lahenduste pakkumisel, kuid päeva lõpuks taandub siiski rõhuasetus peres olevatele väärtustele ja hoiakutele. Peredes, kes nüüd Tallinna väisavad, on liikumisharrastus kõigi pereliikmete lahutamatu osas ning see väärib märkamist ja tunnustamist," ütles Lusmägi.

15 maakonna sportlike perede kirjeldused (maakondlikelt spordiliitudelt):

Perekond Atonen Harjumaalt. Perekond Atoneni – ema Kätlinit ja isa Meelist ning lapsi Hans Erikut, Liis Gretet, Anna Miat ja Mattias Siimu – kohtab pea kõigil Eesti rahvaspordiüritustel. Koos käiakse ka orienteerumispäevakutel ja talvel suusalaagrites. Meelise ja Kätlini põhiliseks motivaatoriks on lapsed. Nende hinnangul on sportlikud vanemad oma lastele eeskujuks – treenitakse selleks, et saada head füüsilist vormi ning mõnusat tuju. Sõprade ja tuttavate arvates on tegemist harvanähtavalt kokkuhoidva, üksteist ja teisi austava ning toetava perekonnaga.

Perekond Kutser Hiiumaalt. Perekond Kutseri – isa Indreku, ema Sirve, laste Indra ja Karmo – spordialaks on peamiselt jalgrattasport, mida harrastavad kõik pere liikmed. Perekonna treeneriks ja eestvedajaks on isa Indrek, kelle käe all on lapsed arenenud Eesti tippsportlasteks.

Perekond Murutalu-Aas Ida-Virumaalt. Ema Helge, isa Jan ja poeg Jolan osalevad koos pea kõikidel nii Ida-Virumaal kui vabariigis toimuvatel jooksu- ja orienteerumisvõistlustel, lisaks läbis isa Jan tänavu ka Ironman 70.3 Otepää triatloni. Pärast vigastuspausi on Helge tagasi tulnud ka võrkpalliplatsile, kaasates sinna Jani.

Perekond Neimann Jõgevamaalt. Perekond Neimann on harjunud liikuma. Isa Aarne on juba 14 aastat olnud Torma spordihoone juhataja ja Torma piirkonna spordielu eestvedaja. Omades 5. kategooria võrkpallitreeneri kutset, treenib ta Spordiklubi Torma Sport võistkondi erinevates vanuseklassides. Lapsed Kaisa, Tanel ja Janno on olnud suured pallimängudesõbrad – Kaisa on maakonnas tegusid teinud tennises ja võrkpallis, Janno korvpallis ning Tanel nii korvpallis kui võrkpallis. Ema Reedal on nähtamatu, aga tähtis roll perekonna võistlusteks ettevalmistamisel – tema kanda on logistikapool ning võistlusteks ettevalmistus.

Perekond Tamme Järvamaalt. Liikumine ja sport on perekond Tamme moto. Vanemad Raivo ja Kristin peavad väga tähtsaks vanemate eeskuju – Kristin on joogatreener ning Raivo on nooruspõlves tegelenud mootorispordiga, mille tänaseks on vahetanud jooksmise, võimlemise, suusatamise ja kajakisõidu vastu. Lapsevanematena kannavad nad hoolt enda tervise eest ja see nakatab ka lapsi tegelema liikumisharrastusega. Perepoeg Sten Erik on jalgpallitrennis käinud juba kaheksa aastat, olles ka U-15 koondise kandidaat. Talle meeldib ka saalihoki. Tema õde Liis Margaret tegeleb balleti ja kergejõustikuga. Neljane Leena Elisabet soovib minna õe ja venna jälgedes.

Perekond Paju Läänemaalt. Kes siis ei teaks vehkleja Nelli Differtit! Tema perekond on olnud üdini sportlik ning toetanud teda vehklemisteekonnal. Pereema Leelo Paju on Läänemaa ühisgümnaasiumi spordiõpetaja ning ta on väga positiivne sportlik eeskuju mitte ainult oma perele, vaid ka kooliperele. Pereisa Andres lööb kaasa pere sportlikes ettevõtmistes nagu ka poeg Karl, kes lisaks spordib läbi hipoteraapia. Perepoeg Raul tegeleb õe Nelli eeskujul samuti vehklemisega.

Perekond Hõbemägi Lääne-Virumaalt. Pereisa Sven, Viru Maleva spordipealik, on terve elu olnud spordiga sina peal, olles mänginud kõrgel tasemel korvpalli. Juba 15 aastat on ta tegutsenud rühma-ja personaaltreenerina, praegu töötab ta Rakvere AQVA Spordikeskuses. Ka pereema Mirjami trennides saab AQVA spordikeskuses käia, lisaks veab ta emmede tantsuringi Tipa-Tapa ja teeb lastega emadele aeroobikaringi. Vanemad kaasavad lapsi oma sportlikesse tegudesse – poeg Tristan tegeleb korvpalliga ja judoga, poeg Simon ja tütar Eliise Marii käivad emaga aktiivselt tantsutrennides ja omavad juba väga suurt esinemiskogemust. Pere on loonud ka MTÜ Hooliv Pere, mille eesmärgiks on tervem, teadlikum ning ühtsem kogukond.

Perekond Kübar Pärnumaalt. Perekond Kübara tegemisi võib kokku võtta Eesti vanasõnaga "Mis isa ees vilistab, seda pojad taga tantsivad." Nimelt on isa Enn viinud oma lapsed juba kaheaastaselt spordiradadele nii Eestis kui välismaal. SK Raudmees president Enn on olnud Eesti triatloni sünni juures ning pühendanud ennast aastakümneid triatlonile ja duatlonile. Ka ema Ullal oli spordipisik juba varakult veres, tulles NSVL meistrivõistlustel minikorvpallis hõbedale. Nüüd arendab ta oma keha ja vaimu mitu korda nädalas spordiklubis treenides. Kübarate elu käib spordiürituste kalendri järgi. Lapsed Timo, Kerttu, Paula ja Marta on osalenud kõikvõimalikel Pärnu ja Pärnumaa võistlustel ning saavutanud väga häid tulemusi Eesti meistrivõistlustel ja Balti karikasarjas.

Perekond Johanson Põlvamaalt. Perekond Johansonide kõige sportlikum pereliige on pereema Kristi. Kooliajal mängis Kristi käsipalli, nüüd on see asendunud jalgpallimänguga. Viimasel neljal aastal on Kristi põhiliseks meelisalaks kujunenud tõukerattasõit, kolmel aastal järjest on Kristi tunnistatud Eesti Tõukerattaliidu poolt parimaks naistõukeratturiks. Kristi on kevadest sügiseni vedanud tõukeratta ühistreeninguid, millest pole pääsenud ka teised pereliikmed. Perepoeg Rolandil tuli ühistreeningutel vedada lastesõitu ning tütar Lisette on osalenud juba mitmel tõukerattavõistlusel. Tervisespordi eesmärgil on tõukerattasõit tulnud ära proovida ka pereisa Urmasel. Võistlusvormist olulisemaks peab Urmas tervislikus tempos liikumist. Olenemata aastaajast käiakse perega ühiselt terviseradadel kõndimas.

Perekond Runnel-Randjärv Raplamaalt. Pereisa Herki on kirglik spordimees ja mitmekordne maakonna saalihokimeister. Ema Janne mängib harrastajana korvpalli erinevates täiskasvanute liigades Sibatigu võistkonnas. Teda võib kohata tihti nii korvpalli-kui saalihokimängudel lauakohtuniku rollis ja erinevatel rattavõistlustel sekretariaaditöös. Korvpalliarmastus on peres suur – peretütar Kristin on Eesti meister tänavakorvpallis, lisaks on ta kuulunud nii U-14, U-16 kui U-18 Eesti korvpallikoondise nimekirja. Perepoeg Aleks on Rapla Korvpallikooli usin treenija juba kaheksa aastat, hooajal 2019/20 saavutas ta U-14 Rapla/Kohila võistkonnaga korvpalli karikavõistlustel teise koha.

Perekond Rüütel Saaremaalt. Saare maakonna sportlik perekond on igapäevaselt seotud Ida-Saaremaa ja Muhu spordieluga. Pereisa Mati on kehalise kasvatuse õpetaja Muhu põhikoolis ja korvpallitreener Orissaare Spordikoolis, kus on ligi 20 aastat hoidnud Orissaare korvpalli järjepidevust nii mängija, treeneri kui entusiastina. Pereema Andla tööks on piirkonna spordielu edendamine ning ta on oma südameasjaks võtnud Orissaare terviseraja arendamise. Vanem poeg Eke harrastab korvpalli ning on U-16 vanuseklassi koondise kandidaat. Noorem poeg Uku on aktiivne ja mitmekülgne spordilaps, kes tegeleb kergejõustiku ja korvpalliga.

Perekond Raudsepp Tartumaalt. Perekond Raudsepp on tuntud Eestis jalgratturite perekonnana. Vanaisa ja vanaema Kalev ja Marje Raudsepp on endised Eesti tippjalgratturid nagu ka pojad Priit ja Tarmo, kes on võitnud medaleid Eesti meistrivõistlustelt ja rahvusvahelistelt võistlustelt. Priit Raudsepa perekond on neljaliikmeline, tütar Gunilla tegeleb ratsutamisega ning poeg Gennet jalgpalliga. Koos osaletakse aktiivselt endise Tabivere valla ja Tartu valla võistlustel ning esindanud edukalt valda Eesti valdade tali- ja suvemängudel.

Perekond Unn Valgamaalt. Spordiperekond Unni meelisalaks on murdmaasuusatamine, sest perekonna kõik viis last on selle talialaga tegelenud ning Eesti meistrivõistlustel oma vanuseklassis medaleid võitnud. Vanemad Erki ja Janika elavad oma lastele tuliselt raja ääres kaasa ning on suured spordifännid.

Perekond Kask Viljandimaalt. Perekond Kaskede peres on kokku 12 last ning vanemate spordiarmastust on lastele õpetatud maast madalast. Ema Malle oli nooruses väga heal tasemel keskmaajooksja, isa Einar maadlemises Saaremaa meister. Hommikuti käiakse koos metsajooksul ning võõras ei ole neile ka lauatennis, ujumine ja ekstreemsport, pere õhtud mööduvad aga oma koduõuele rajatud võrk-ja korvpalliväljakutel. Põllu-ja metsatööde kõrvalt jätkub kogu perel jõudu ja aega osaleda nii suurjooksudel kui rahvaspordiüritustel. Lisaks on pere lapsed abis koolispordi võistlustel vabatahtlikul kohtuniketööl. Pere liikumisharrastus ja sportlik eluviis on väga suureks eeskujuks kogu Mulgi valla rahvale.

Perekond Ojaveer Võrumaalt. Perekond Ojaveer osaleb erinevatel rahvaspordiüritustel, pere neli last tegelevad regulaarselt ka erinevate pallimängudega. Pereisa Üllar on aktiivne Kääpa külaseltsil, olles ka Võrumaa pikamaajooksude sarja kuuluva Lasva jooksu rajameister. Sellel kevadel valmis tema initsiatiivil Kääpa külla 4 km pikkune tähistatud looduslik matkarada.

Sportlikud pered saavad koos tunnustusega Eesti Olümpiakomiteelt preemiaks Meremuuseumi aastapileti koos ööbimisega Hilton Tallinn Park hotellis.