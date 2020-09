Liverpool võitis kaotusseisust Arsenali

Alexandre Lacazette viis 25. minutil külalised juhtima, aga peagi pilt muutus: 28. minutil viigistas Sadio Mane ja 34. minutil viis Andy Roberston Liverpooli ette.

Alles üle-eelmisel nädalal Wolverhampton Wanderersist hangitud ründaja Diogo Jota lõi 88. minutil mängu viimase värava. Portugallane oli tulnud platsile vaid kaheksa minutit varem.

Teises esmaspäevases kohtumises oli Aston Villa võõrsil üle Fulhamist 3:0 (4. Jack Grealish, 15. Conor Hourihane, 48. Tyrone Mings).

Kolme vooru järel on täisedu Leicester Cityl, Liverpoolil ja Evertonil. Aston Villa on võitnud kahest mängust kaks. Kõik ülejäänud tiimid on juba punkte loovutanud.