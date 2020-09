Hurt: võimalus, et skaudid on Eesti noorjalgpallureid märganud, on väga suur

Viimasel ajal on välismaale nimekatesse klubidesse siirdunud mitmeid noori Eesti jalgpallureid. Teiste seas liitus Tallinna FC Flora keskkaitsja Maksim Paskotši Tottenham Hotspuri akadeemiaga.

Flora poolt korraldas Paskotši ülemineku Inglismaale klubi spordidirektor Norbert Hurt, kes tegi Paskotšiga kaasa vajalikud reisid ja hoolitses kõige muu eest. Tema sõnul on väga paljud Eesti noorjalgpallurid olnud välismaiste skautide jälgimise all.

Hurt rääkis Vikerraadio "Spordipühapäevale", kuidas Tottenhamis asjad käivad. "Kui vaadatakse mängu, siis skaudi ülesanne on teha iga mängija kohta väljakul mingi märge. See tähendab, et mõlema meeskonna mängijad saavad mingi märke," lausus ta.

"Kui keegi jääb silma, siis tema kohta vaadatakse võib-olla mitut mängu. See võimalus, et meie mängijaid on skaudid märganud, on väga suur."

Hurda sõnul on skautide huvi teinekord väga spetsiifiline. Näiteks Portugal - Holland mängu puhul ei olnud ükski pallur saanud hindeks enamat kui "C". Seejuures "B" käib mängija kohta, kes pakub huvi ja "A" tähendaks kohest lepingu sõlmimist.

"Kui skaudid hindavad, siis väga täpselt jälgitakse, millist mängijat tuua ja milline on nende jaoks huvitav," selgitas Hurt.

17-aastase Paskotši puhul võeti kõigepealt ühendust Mart Poomiga, keda Inglismaal teatakse. Hurda sõnul ei ole rahvus siiski nii oluline. "Lõpuks on sõel tihe ja eeskujud annavad kaasa, aga tänapäeval vaadatakse mängijaid niikuinii päris laialt," ütles Flora spordidirektor.

Samuti jälgib Flora, kuhu talendikas jalgpallur saadetakse. See tähendab, et klubi peab tundma mängija vastu tõsist huvi ja olema valmis tema arengusse korralikult panustama.

Näiteks Tottenhami kõrval tundis Paskotši vastu tõsist huvi ka Hollandi suurklubi PSV Eindhoven. "Kui mängisime Hollandi noortekoondisega, siis PSV-st neli skauti vaatasid ja nelja skaudi hinnang Paskotšile oli selline, et kutsuti testima."

"Kui tahame teada, kas noormängijal on mõistlik minna välismaale, siis peame arvestama, et haridustee võib jääda pooleli või sattuda raskustesse. Me ei taha kergekäeliselt mängijat viia, kui huvi tema vastu võib olla väike," lausus Hurt.

"Aga kui mitu skauti korralikus klubis on andnud korraliku hinde, siis saame aru, et asjal on jumet ja mõtet."