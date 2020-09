Olümpiaakadeemia aasta spordiraamatu auhinna pälvis maleteos

Teeneka kergejõustikutreeneri ja Kääriku spordibaasi rajaja Fred Kudu reedel avatud bareljeef moodustab Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi õppehoones harmoonilise terviku professor Atko-Meeme Viru bareljeefiga.

Mitmed Fred Kudu õpilased tulid tänasele avamisele kohale. Ülikool hoidis järjepidevust, sest nii Viru kui Kudu bareljeefi autor on skulptor Airike Taniloo-Bogatkin.

"Tema näos peaks olema väljendatud muie suunurgas, väärikas hoiak ja kena väljanägemine. Ta on suur spordimees ja loodan, et selline hoiak tuleb sealt välja," sõnas Taniloo-Bogatkin oma teosest.

Eesti Olümpiaakadeemia ning Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi poolt välja antava Georg Hackenschmidti raamatuauhinna pälvis parima 2019. aastal ilmunud spordiraamatu eest teos "Mehed teisel pool malelauda", mille autor on Erik Terk.

Raamatu maht on pea 800 lehekülge. Kirjutise keskmes on Paul Keres, kuid autor soovis pöörata palju tähelepanu ka suurmeistri konkurentidele. Erik Terk, kes on erialalt majandusteadlane, kuulus aastatel 1969-70 Paul Kerese treeninggruppi.

"Selle raamatu väärtus on see, et see annab laiema fooni," selgitas Terk. "Ma ei kirjuta seal ainult maletajatest, ma kirjutan seal ka ajastust, mis hõlmas kahte maailmasõda, külma sõda, okupatsioone. Maletajad laval, kus ei saanud tegeleda ainult nuputõstmisega."