Pärnus täitus ammune unistus sõudekeskusest

Pärnu sõudjatel ja sõudespordi austajatel täitus aastakümnete tagune unistus - valmis sõudekeskus. Uue keskuse tõmbenumber on sõudebassein, millega on soovinud tutvuma tulla sõudespordientusiastid mitmest riigist.

Räämale sõudekeskuse ehitamist võib vaadata kui ammuse unistuse täitumist, sest juba eelmise sajandi 1970. aastal olevat see esimest korda jutuks olnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See, et midagi areneb, sõltub igal pool inimestest. Inimestest, kes seavad eesmärke ja töötavad selle eesmärgi nimel. Ja kui need inimesed on olemas, siis on riigi kohus tulla kaasa ja aidata neid eesmärke täita," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Legendaarne sõudetreener, 88-aastane Mihkel Leppik jõudis uue keskuse ära oodata.

"Aastaid on mööda läinud 70, kui unistasin sellest, et saaks talvel ka sõuda. Nüüd on see jõudnud siis nii kaugele, et istun siin," sõnas ta.

Sõudeklubile Pärnu on see olnud tõsine pingutus.

"Eks see ole olnud ühele MTÜ-le, spordiklubile üks hästi suur ponnistus ja pingutus. Täna on see rõõmupäev, et see suur töö on tehtud. Kuuldused suurepärasest basseinist on jõudnud väga kaugele juba. /.../ On huvi tuntud mujaltki. On olnud ka arvamusi, et see võib olla Põhja-Euroopa üks paremaid sõudekeskusi, nii planeering kui ka tänapäevane, kõige uuem hoone ka," selgitas sõudeklubi Pärnu president Toomas Rapp.

"Väga super on. Ma siin paar nädalat tagasi tegin esimese tiiru, Arvo Loorits tegi mulle isiklikult tiiru. Vau-efekt on täielik. Bassein on suurepärane, noored saavad talvel selle hea tunde kätte siin," kiitis sõudja Tõnu Endrekson.

Uut keskust kiidab ka Endreksoni paadikaaslane Allar Raja.

"Kindlasti loodan, et mul on siin ka hea võimalus proovida sisesõudmist, korralikke treeningruume koos hea ventilatsiooniga. Eesti sõudmine kindlasti võidab, kui üks tugev areenile juurde tekkinud on," ütles Raja.

Sõudekeskuse projekteeris Molumba, ehitas Eston Ehitus.