Hispaanias kanda kinnitanud Jakovlev leidis uue tööandja

Ibizal asuv SCR Pena Deportiva jalgpalliklubi andis teada, et on löönud käed poolkaitsja Ioan Jakovleviga. 2019. aastal Tallinna Kalevist Hispaaniasse siirdunud Jakovlevi jaoks on tegu juba mitmenda selle riigi klubiga, kelle särgi ta selga tõmbab.