Itaalia prokuratuur: Suareze kodakondsuseksami tulemused on võltsitud

Itaalia prokuratuur teatas teisipäeval, et FC Barcelonas mängiva Uruguay koondise ründaja Luis Suareze Itaalia kodakondsuseksami tulemused on suure tõenäosusega võltsitud.

Suarez, kelle naine on Itaalia päritolu, läbis eksami eelmisel neljapäeval Perugias. 33-aastane Suarez läbis B1 taseme eksami vaid 15 minutiga ja pidi tegema vaid suulise osa, samal päeval Roomas B1 taseme eksamit teinud inimesed pidid sooritama ka kaks ja pool tundi kestnud kirjaliku osa.

Itaalia kodakondsuse omandamine tähendaks, et valitsev Itaalia meister Torino Juventus saaks Uruguay tähega lepingu sõlmida nii, et ta läheks arvesse Euroopa Liidu mängijana.

Perugia peaprokurör Raffele Cantone teatas aga teisipäeval, et Suarezele anti eksamile tulevatest küsimustest eelnevalt teada ning tema hinne oli juba enne eksami algust otsustatud.

Cantone sõnul viis politsei Perugia ülikoolis teisipäeval läbi otsimise, Itaalia päevalehe La Repubblica sõnul on uurimine algatatud viie ülikooli töötaja, sealhulgas rektori suhtes. Suarez ise väidetavalt uurimise all ei ole.

La Repubblica lisas, et politsei valduses on ka kõnesalvestised, milles Suarezel eksamiks valmistuda abistanud tuutor ütleb kolleegile, et ründaja "ei räägi sõnagi Itaalia keelt".