Eesti ründetalent kirjutas alla profilepingule Milano Interiga

"Olen õnnelik, et sõlmisin oma esimese profilepingu Interiga," kirjutas 17-aastane Jürgens sotsiaalmeedias. "Mul on hea meel, et astusin taas sammu kõrgemale. Nüüd kõik pilgud eesolevale hooajale. Edasi, Inter!"

Nõmme Unitedi kasvandik lahkus Eestist mullu suvel, kui hakkas mängima Itaalia klubi Verona Hellase noortevõistkonnas. Jaanuaris laenati ta edasi AS Romasse ja nüüd soetas ründaja mängijaõigused Inter, kus Jürgens peaks kõigepealt hakkama esindaja U-18 tiimi.

Eelmisel hooajal Hellase ridades pidas ta 13 noorteliiga mängu ja lõi kaheksa väravat, Romas sai eestlane nelja mänguga kirja neli tabamust, mispeale koroonaviirus hooaja katkestas.