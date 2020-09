Kaks Maardu Linnameeskonna mängijat andsid positiivse koroonatesti

Üks kahest positiivse proovi andnud mängijast osales 10. septembril esiliiga kohtumises Pärnu Jalgpalliklubiga.

Maardu Linnameeskonna mängijad ja personal peavad viibima kaks nädalat eneseisolatsioonis, mis tähendab, et 17. ja 20. septembriks nende osalusel planeeritud esiliiga mängud lükatakse edasi. Pärnu JK koosseisus 10. septembril platsil viibinud mängijad peavad samuti olema eneseisolatsioonis, mistõttu on löögi all nende 17. septembri esiliiga kohtumine. 10. septembril Maardu ja Pärnu vahelist mängu teenindanud kohtunikele jalgpalliliit praegu uusi määramisi ei tee.

"Selle juhtumiga seoses on väga oluline rõhutada, et trennis või mängul ei tohi osaleda, kui on ilmnenud mistahes koroonaviirusele viitavad sümptomid. Sel juhul tuleb jääda koju, vältida kontakte ja pöörduda perearsti poole, samuti informeerida nii klubi kui ka jalgpalliliitu," märkis jalgpalliliidu kriisikomisjoni juht Veiko Soo.

Terviseameti andmetel on koroonaviiruse kõige sagedamini esinevad sümptomid palavik (89,9%), kuiv köha (67,7%), väsimus (38,1%), röga (33,4%), hingamisraskused (18,6%), lihas- ja liigesvalu (14,8%), kurguvalu (13,9%), peavalu (13,6%), krambid (11,4%), iiveldus ja oksendamine (5%), ninakinnisus (4,8%) ja kõhulahtisus (3,7%).