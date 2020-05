Inglismaa jalgpalliklubid alustavad teisipäeval meeskondlike treeningutega

Premier League'i 20 klubi võtsid otsuse vastu ühehäälselt. Tegemist on esimese faasiga mitmeosalisest plaanist täistreeningutele naasmiseks.

Väikestes gruppides trennide läbiviimiseks järgitakse rangeid reegleid, et vältida viiruse levikut.

Ehkki Inglise kõrgliiga lootis algselt mängudega jätkata 12. juunil, on see kuupäev nüüd küsimärgi alla sattunud ja tõenäoliselt lükatakse meistrivõistluste taaskäivitumine taas edasi. Et nädalavahetusel naasnud Saksamaa kõrgliigal kulus protsessiks viis nädalat, on tõenäolisem, et Inglismaal pannakse pall taas mängu kas 19. või 26. juunil.

Inglismaa kõrgliiga peatati koroonaviiruse pandeemia tõttu 13. märtsil.