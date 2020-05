Voolaid: isegi Lepmetsa jätkamisel olnuks Hein sügisel kõrgete aktsiatega

Täna teatas Eesti koondise senine esiväravavaht Sergei Lepmets, et vahetult enne Premium liiga jätkumist on ta otsustanud profikarjääri lõpetada. FCI Levadiaga lõpetati leping ära ja edasi mängib ta Levadia U-21 meeskonna ridades Esiliigat, kirjutab Soccernet.ee.

"Selge on see, et seni pole meil olnud kevadel võimalik kellelegi ust lahti teha," viitas Voolaid faktile, et koroonaviiruse tõttu pole tänavu ühtegi koondisemängu toimunud.

"Eelmise nädala keskel jalutasin ühe noormehega Kalamajas ringi ja rääkisime tema tulevikust. Isegi kui Sergei oleks jätkanud, siis väga suure tõenäosusega oleks Karl Jakob Hein olnud sügisel kõrgete aktsiatega, et A-koondise uksele koputada. Aga ainult sellistel asjaoludel, et tal läheb nii hästi ka edasi."