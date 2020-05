Siim-Sander Vene: sportlane on rahutu hing, ta tahab midagi teha ja liigutada

29-aastane Vene on mänginud professionaalsel tasemel korvpalli mitmetes tippklubides üle kümne aasta: Leedus, Venemaal, viimased paar Hispaanias ja Itaalias.

Mitte kunagi varem pole tal hooaeg lõppenud märtsis ja viimased paar kuud pole ta palli käes hoidnudki. Vene ei varja, et spordis on asju, mida ta igatseb.

"Ma arvan, et see hasart ja emotsioon. Iga kord, kui sinna väljakule astud, läheb vererõhk üles ja tekib see mingisugune tunne - feeling," lausus Vene intervjuus ETV-le.

"Eks see on see, millepärast enamik ikkagi mängivad ja see, millest kõige rohkem puudust tunned. Eks ta mõjutab igapäevaelu selles mõttes, et sportlane on enamasti rahutu hing. Ta tahab midagi teha ja liigutada. Järsku kaks kuud nelja seina vahel vahtida - see mõjub teistmoodi. Tekib rahutu tunne."

Lõppenud hooajal Itaalias Varese klubis edukalt mänginud Vene tunnistab, et tuleviku osas on palju lahtisi otsi. Lepingut tal pole ja korvpalliturg on muutumises.

"Paljud inimesed ei saa kindlad olla oma töökohas ja asjades. Spordis on samamoodi ja kuna sport seisab enamjaolt üleval erakapitalil, siis on seal palju küsimärke. Praegu on selline imelik aeg," ütles Vene.

"Ega nii vara pole kellelgi kusagil hooaeg varem lõppenud ja kõik on natuke imelikus olukorras. Ega ei tea täpselt, mida peale hakata. Nii mustalt ei mõtle, et nüüd üldse enam ei saa mängida."

"Praegu on veel suve algus ka ja kui hooaeg peakski hakkama, olgu augustis või novembris, eks ole näha," jääb eestlane stoiliseks. "Eks ta millalgi ikka hakkab. Kuidas ja mismoodi, eks see on ikka küsimärk."

"Aga täna sellepärast igapäevaselt pead vaevata ei ole ka kõige mõistlikum. Hooaeg laias laastus oli hea, ehk selles mõttes tulemusliku poole pealt ei pea väga palju muretsema. Kui õige aeg hakkab tulema, saab näha. Võtame nii kaua rahulikult."

Vene tunnistab, et kriis pole teda mõjutanud mitte ainult sportlikult, viimase paari kuuga on aega olnud ka elu üle järele mõelda.

"Paneb mõtlema, et kui lihtsalt võib maailma seisma jätta. Kui lihtne on igapäevaelu ära katkestada ja rütmi muuta," mõtleb Vene. "Praegu saab üha rohkem kinnitust sellele, et peaks olema asi, mis natuke rohkem tagalat kindlustab ja pisut rahulikumalt magada laseb mõnel ööl."

Konkreetseid tegevussuundi Vene ei avalda ja kõige kindlam on ilmselt see, et uuel nädalal harjutab ta koos teiste korvpallikoondise kandidaatidega taas korvpallisaalis, kui Tallinnasse saabub ka rahvusmeeskonna peatreener Jukka Toijala.