UEFA president: Euroopa jalgpallihooaeg lõpeb augustiks

Enamik Euroopa jalgpalliliigasid katkestati koroonaviiruse ohu tõttu märtsis, kuid mitmed meistrivõistlused on teatanud plaanist lähinädalatel mängudega jätkata.

Prantsuse ja Hollandi kõrgliigad on hooajale joone alla tõmmanud, kuid Saksamaa kõrgliiga naasis laupäeval ning Ceferini sõnul eeldab UEFA, et 80% kohalikest meistrivõistlustest mängivad hooaja lõpuni.

"Meil on idee, kuid ootame, et UEFA täitevkomitee kinnitaks kuupäevad. Võin öelda, et juhul, kui kõik praegusel kujul jätkub, lõpetame UEFA võistlused augustiks," kommenteeris Ceferin. "Arvan, et enamik liigasid mängivad hooaja lõpuni. Kes mitte, see on nende otsus, kuid nad peavad eurosarjades osalemiseks endiselt kvalifikatsiooniringides osalema."

Et jalgpalli Euroopa meistrivõistlused lükati aasta võrra edasi, loodab UEFA nii poolelijäänud Meistrite liiga ja Euroopa liiga suvel lõpuni mängida.