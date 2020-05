Dortmundi loots: lööme värava ja midagi ei juhtu - kummaline kogemus

Dortmundi ja Schalke vihane derbi oli üks suure jalgpalli taasavanud matše, kuid kujunes ootamatult ühepoolseks. Tulemusega jäi kodumeeskond muidugi rahule, aga kogemus iseenesest oli kummaline, sest mängiti publikuta, vahendab Soccernet.ee.

"4:0 Schalke üle on päris hea. Edu võtmeks oli kollektiivne tegutsemine, eriti kaitses," alustas Favre pressikonverentsi kiiduga, kuid läks siis üle ebatavalisele. "Lööd peale, annad supersöödu või sahistad võrku - vahet pole. Midagi ei juhtu. See oli väga-väga kummaline. Igatseme fänne."

Loe rohkem Soccernet.ee-st.