Bundesliga meeskonna fänn tuli ideele, kuidas toetajad tribüünidele saada

Saksamaa Bundesligas neljandat kohta hoidva Mönchengladbachi fänn Ingo Müller leidis mõned nädalad tagasi, et kuigi füüsiliselt pole lähiajal võimalik oma klubi Bundesliga mängudel toetada, on kõigil klubi fännidel siiski võimalus anda kodumängule oma panus. Nimelt kutsus ta fänne saatma endast portreefotosid, mis trükitakse mängupäevaks papist kujudeks ja asetatakse staadioni tribüünidele.

"Tiim on selle üle üliõnnelik. Nad on muidugi kurvad, et staadionil pole lärmi, kuid seda seetõttu, et staadionil pole päriselt fänne. Ma olen saanud mängijatelt palju tänusõnu ja nad on soovinud tellida ka enda kujusid," rääkis Müller.

Saksamaa Bundesligas mängitakse nädalavahetusel üheksa kohtumist.