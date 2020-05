Dresdeni jalgpalliklubi pani terve meeskonna isolatsiooni

Bundesliga ja Bundesliga 2 jätkavad kohtumistega järgmisel laupäeval, 16. mail, olles seejuures esimesed Euroopa tippliigad, kes peale koroonaviiruse pandeemia tõttu peetud pausi mängudega jätkavad. Saksa jalgpalli liiga (DFL) sõnul jälgitakse seejuures karme hügieeninõudeid ning publikut väljakutele ei lasta.

"Viimase paari nädala jooksul oleme teinud suuri pingutusi personali ja logistika valdkonnas, et jälgida rangelt kõiki ettenähtud meditsiinilisi ja hügieenilisi abinõusid. Oleme kõigi edasiste toimingute kooskõlastamiseks ühenduses vastava tervishoiuasutuse ja DFL-iga," ütles Dünamo spordijuht Ralf Minge. "Praegu on kurb tõsiasi see, et nende testide valguses ei saa me jätkata treenimisega järgmisel 14 päeval."

Dresden pidi algul uuesti väljakule jooksma 17. mail Hannover 96 meeskonna vastu.