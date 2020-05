Eesti sai ootamatult olümpiasportlase võrra rikkamaks

Kui seni on erinevad ajalooallikad väitnud, et 1912. aastal Stockholmi olümpiamängudel Venemaa keisririigi koondist esindanud jahilaskja Boris Pertel oli päritolult venelane, selgitas oma Paides asuva kodumaja ajalugu uurinud Robert Reisman välja, et Pertel oli tegelikult eestlane.